Des centaines de manifestants pour le climat arrêtés à La Haye

La police néerlandaise a arrêté des centaines de militants pour le climat samedi à La Haye. Elle a utilisé deux canons à eau pour disperser une manifestation qui a bloqué pendant plusieurs heures une autoroute.

'Environ 700 militants ont été arrêtés après le blocage de l'autoroute A12', a déclaré la police de La Haye, soulignant que cette manifestation à l'appel d'Extinction Rebellion (XR) avait 'entraîné des embouteillages et des temps de trajet plus longs pour les ambulances et les autres services d'urgence'.

La plupart des manifestants interpellés ont ensuite été relâchés à proximité du stade ADO, à la périphérie de la ville, selon la radio locale Omroep West.

La manifestation fait suite à plusieurs autres similaires organisées l'année dernière pour protester contre les subventions néerlandaises aux combustibles fossiles.

La police a maintenu une forte présence avec des patrouilles à pied et à cheval, tandis qu'un drone survolait les lieux.

Des centaines de manifestants s'étaient rassemblés à la mi-journée et ont marché vers l'autoroute malgré les tentatives de la police de les arrêter, brandissant des pancartes disant 'Nous croyons en la vie après le pétrole', a constaté un correspondant de l'AFP.

Les manifestants ont ignoré la demande de la ville et de la police de rester sur un terrain vague du centre-ville. Deux manifestants ont également escaladé une poutre de signalisation enjambant l'A12 avant d'y dérouler un drapeau XR.

/ATS