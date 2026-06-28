Des courses de voitures miniatures à hydrogène à Bulle (FR)

Espace Gruyère, à Bulle (FR), accueillera de lundi à vendredi la finale mondiale du H2 Grand Prix (H2GP) by Horizon Educational, dans le cadre la Semaine suisse de l'hydrogène. La compétition réunira 85 équipes de jeunes de plus de 20 pays pour jouer le titre mondial.

L'événement constitue ni plus ni moins que le point d'orgue d'un programme éducatif présent dans plus de 25 pays, ont indiqué les organisateurs. Les délégations présentes dans le chef-lieu gruérien reflètent l'ampleur internationale prise par le programme au fil des années, précise le communiqué.

Les jeunes ingénieurs arrivent des quatre coins du monde: Etats-Unis, Chili, Taïwan, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Royaume-Uni, République tchèque, Slovaquie ou encore Suisse. Tous ont décroché leur qualification lors des finales nationales organisées dans leur pays.

Championnat à part

Pour ces jeunes passionnés de sciences, de technologie et d'ingénierie, la finale mondiale représente l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Ici, toutefois, les concurrents ne pilotent pas des voitures grandeur nature, mais des véhicules à l'échelle 1/10 alimentés par une pile à combustible à hydrogène.

Conçues, assemblées, testées et optimisées par les équipes elles-mêmes, les voitures sont le résultat d'un 'véritable travail' d'ingénierie. L'objectif des participants est simple: parcourir la plus grande distance possible lors d'une course d'endurance, précise le communiqué.

En dix ans, le programme, présent dans 27 pays, a déjà mobilisé plus de 3500 équipes et 18’000 jeunes. Il a donné lieu en outre à plus de 10'000 courses à travers le monde.

Talents de demain

Mais derrière une 'apparente simplicité' se cache une compétition particulièrement exigeante où chaque décision compte, soulignent les organisateurs. Les équipes doivent ainsi gérer leur consommation d'énergie, planifier leurs arrêts aux stands, optimiser leurs performances et réagir rapidement aux imprévus techniques.

Comme dans les grandes compétitions, la victoire dépend autant de la stratégie et du travail collectif que de la vitesse. Au-delà, 'H2GP by Horizon Educational' poursuit un but pédagogique ambitieux: permettre aux jeunes de développer des compétences en ingénierie, en résolution de problèmes, en gestion de projet et en travail d'équipe.

Spectacle gratuit

Pour de nombreux participants, l'expérience constitue une 'première immersion' dans les métiers techniques et scientifiques. Surtout que ces derniers sont appelés à accompagner les 'grandes transitions énergétiques et industrielles' de ces prochaines décennies, expliquent encore les organisateurs.

Le public pourra assister gratuitement aux essais, qualifications et courses tout au long de la semaine. Les visiteurs auront l'occasion d'observer les équipes au travail dans les stands, de découvrir les stratégies de course en temps réel et de vivre l'ambiance unique d'un championnat du monde où les jeunes sont les véritables acteurs.

Semaine suisse

Rarement la Suisse aura accueilli un événement réunissant autant de jeunes talents internationaux autour d'un même défi technologique, note le communiqué. La finale mondiale du 'H2GP by Horizon Educational' se tient dans le cadre de la 'Swiss Hydrogen Week', où des activités didactiques dédiées à l’hydrogène sont proposées.

La Semaine suisse de l'hydrogène est organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), l’Ecole des Métiers de Fribourg (EMF), l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) et la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), avec le soutien de plusieurs partenaires.

/ATS