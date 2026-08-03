Des échanges de frappes entre l'Ukraine et la Russie font 13 morts

Des frappes ukrainiennes ont fait dix morts dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie ...
Des échanges de frappes entre l'Ukraine et la Russie font 13 morts

Des échanges de frappes entre l'Ukraine et la Russie font 13 morts

Photo: KEYSTONE/AP

Des frappes ukrainiennes ont fait dix morts dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie et dans la région russe méridionale de Krasnodar, deux zones touristiques. Dans le même temps, une attaque de Moscou dans le centre de l'Ukraine a tué trois personnes.

Six personnes, dont trois enfants, ont été tuées et une quarantaine d'autres blessés par la chute d'un drone ukrainien à Arkhipo-Ossipovka, localité située sur la côte de la mer Noire, selon un bilan communiqué par le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.

'Ce qui s'est passé aujourd'hui est une frappe délibérée du régime de Kiev contre la population civile, qui n'a aucun lien avec l'infrastructure militaire', a-t-il affirmé. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée par l'AFP, montre un drone s'écrasant sur une plage fréquentée, sous les yeux des touristes.

Quatre personnes ont également été tuées en Crimée, a indiqué sur Telegram le chef des autorités locales nommé par Moscou, Sergueï Axionov, sans préciser où cette frappe avait eu lieu.

La Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014, est très régulièrement la cible d'attaques ukrainiennes visant à perturber la logistique des forces russes engagées dans le sud de l'Ukraine.

Dans le centre de l'Ukraine, une attaque russe a fait trois morts près de Kryvyï Rig, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandre Ganja. 'Un incendie s'est déclaré sur le site. Une station-service et plusieurs voitures ont été gravement endomagées', a affirmé ce responsable.

Les frappes montent en puissance ces derniers mois des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles, plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le président déchu Maduro encourage le dialogue

Le président déchu Maduro encourage le dialogue

Monde    Actualisé le 03.08.2026 - 03:11

Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Monde    Actualisé le 03.08.2026 - 00:39

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:47

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:41

Articles les plus lus

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 22:59

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:41

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:47

Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Monde    Actualisé le 03.08.2026 - 00:39

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 16:47

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 22:59

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Ceuta: 72 morts après l'afflux massif de migrants vers l'enclave

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:41

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Monde    Actualisé le 02.08.2026 - 22:47

Une dizaine de soldats tués au Niger dans une attaque de Boko Haram

Une dizaine de soldats tués au Niger dans une attaque de Boko Haram

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 11:18

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Plus de 100'000 personnes à la marche des fiertés de Hambourg

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 16:47

Un feu menace une station balnéaire prisée en Grèce

Un feu menace une station balnéaire prisée en Grèce

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 18:55

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

L'explosion d'un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Monde    Actualisé le 01.08.2026 - 22:59