Des frappes pakistanaises en Afghanistan font au moins 10 morts

Au moins dix personnes, dont neuf enfants, ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors de frappes du Pakistan sur l'Afghanistan, a annoncé un porte-parole afghan. Les tensions sont vives entre les deux pays après une semaine d'affrontements meurtriers en octobre.

'La nuit dernière, vers minuit [...] dans la province de Khost, les forces pakistanaises ont bombardé la maison d'un civil [...] Neuf enfants (cinq garçons et quatre filles) et une femme ont été tués', a écrit Zabihullah Mujahid sur le réseau social X. Il a fait état d'autres frappes dans les régions frontalières de Kunar et Paktika, ayant fait quatre blessés.

Ces frappes surviennent sur fond de tensions avec Islamabad et au lendemain d'un attentat-suicide contre le quartier général des forces de sécurité pakistanaises dans une province frontalière de l'Afghanistan, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat.

Trêve fragile

Le 11 novembre, une autre attaque devant un tribunal d'Islamabad avait fait 12 morts et des dizaines de blessés et avait été revendiquée par les talibans pakistanais, de même idéologie que les talibans ayant repris le pouvoir à Kaboul en 2021.

Islamabad avait alors accusé une 'cellule terroriste' d'avoir été 'dirigée et guidée à chaque étape par le haut commandement basé en Afghanistan'.

Après une confrontation armée d'une intensité rare en octobre, les deux pays sont convenus d'une trêve, fragile, dont ils ne sont pas parvenus à préciser les contours malgré plusieurs cycles de négociations, bloquant précisément sur des questions sécuritaires.

/ATS