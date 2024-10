Des graines palestiniennes rejoignent l'« Arche de Noé végétale »

L''Arche de Noé végétale', plus grosse réserve mondiale de semences située dans l'Arctique, vient de s'étoffer avec un arrivage de dizaines de milliers de graines, notamment palestiniennes. Cela à l'heure où Gaza est en proie à la guerre et à la faim.

Plus de 30'000 échantillons en provenance d'un nombre record de 23 organisations issues de 21 pays ont rejoint l'immense collection sur l'archipel norvégien du Svalbard (Spitzberg), a annoncé mercredi la fondation Crop Trust, un partenaire du projet.

Enfouie dans des tunnels forés dans une montagne, à un peu plus de 1000 kilomètres du pôle Nord, la Réserve mondiale de semences du Svalbard -son nom officiel- vise à protéger la biodiversité face aux catastrophes naturelles, aux guerres, au changement climatique, aux maladies ou encore aux impérities des humains.

Inauguré en 2008 grâce à un financement de la Norvège, cet ensemble de trois chambres fortes et froides abrite aujourd'hui, à des fins de préservation, quelque 1,3 million d'échantillons que leurs propriétaires peuvent à tout moment retirer.

21 espèces d'origine palestinienne

Parmi les graines déposées mardi figurent des échantillons de 21 espèces d'origine palestinienne (légumes, millet, herbes) fournies par l'ONG locale Union des comités de travail agricole (UAWC).

Selon Crop Trust, un nouvel arrivage de graines devrait suivre en février 2025 en provenance du Soudan, pays lui aussi ravagé par la guerre et la famine.

'Le changement climatique et les conflits menacent les infrastructures et impactent la sécurité alimentaire de plus de 700 millions de personnes dans plus de 75 pays à travers le monde', a déclaré le directeur de la fondation, Stefan Schmitz.

'Les banques de gènes intensifient leurs efforts pour sauvegarder les collections de semences, et nous sommes fiers de les soutenir en offrant un refuge sécurisé à Svalbard', a-t-il ajouté dans un communiqué.

Résister aux désastres

Eloignée des zones de conflit et gisant à une altitude la mettant à l'abri de la montée du niveau des océans, la réserve de semences est conçue pour résister aux désastres.

Son emplacement sous le pergélisol (sol gelé toute l'année) dans les entrailles d'une montagne lui assure des conditions thermiques de stockage adéquates, même en cas de défaillance du système de réfrigération.

/ATS