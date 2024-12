Des maisons toujours inhabitables dans le Val Maggia

Plusieurs maisons sont toujours inhabitables dans le Val Maggia, six mois après les intempéries. Le financement de la reconstruction de la vallée reste encore incertain.

Interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS, le secrétaire communal de la commune tessinoise de Lavizzara a souligné que la vallée a travaillé d'arrache-pied à la reconstruction ces derniers mois, avant l'hiver.

Des sources enterrées nécessaires à l'approvisionnement en eau ont notamment été dégagées à Piano di Peccia. Un nouveau mur de protection doit aussi protéger les bâtiments contre de nouveaux glissements de terrain.

La patinoire de Lavizzara, inondée et détruite par la rivière Maggia toute proche, n'a pas encore été reconstruite. La commune compte environ trois ans pour la reconstruction du centre sportif. On ne sait pas encore qui prendra en charge le financement. Une installation provisoire a été construite pour la saison d'hiver à venir.

Route du Val Bavona toujours fermée

La route vers le Val Bavona - la vallée latérale fortement dévastée du Val Maggia - reste fermée. Selon la commune, celle-ci devrait être à nouveau accessible au public d'ici à Pâques. Actuellement, seuls les propriétaires de maisons peuvent accéder à la vallée à certaines heures.

Dans le Val Maggia, toutes les routes sont à nouveau 'sûres et praticables', précise le secrétaire communal. Le pont de remplacement provisoire construit par l'armée près de Visletto peut être emprunté depuis fin juillet.

La commune de Cevio chiffre les dommages aux structures publiques à plusieurs millions de francs. Rien que la remise en état de la route menant au Val Bavona coûterait entre deux et trois millions. Selon la commune, les coûts ne peuvent pas être couverts sans crédits spéciaux du canton et de la Confédération. La commune de Lavizzara table elle sur des coûts de 30 à 40 millions de francs.

Le gouvernement tessinois et les deux communes ont écrit au Conseil fédéral pour lui demander un soutien financier plus important. Jusqu'à présent, la Confédération a promis un crédit supplémentaire de 7,5 millions de francs, en plus du soutien à l'agriculture touchée et d'autres mesures d'aide. Au total, le gouvernement tessinois évalue les coûts de reconstruction à environ 100 millions.

Les intempéries de la nuit du 29 juin ont fait sept morts dans les vallées de la Maggia et de la Bavona et une personne est toujours portée disparue.

/ATS