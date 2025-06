Des milliers de femmes défilent dans les rues de Suisse romande

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues à Genève, Fribourg et Sion à l'occasion de la grève des femmes, samedi. A Lausanne, il n'y a pas eu de défilé mais un rassemblement place St-François, rebaptisée Sainte-Françoise.

En milieu d'après-midi, un impressionnant cortège s'est formé aux alentours de la gare de Cornavin, à Genève. Les manifestantes, très majoritaires dans le défilé, sont descendues en direction du lac, puis ont traversé le pont du Mont-Blanc. Leur parcours s'achevait au parc des Bastions. Le violet était la couleur dominante de la foule.

La police genevoise a décompté 3500 participantes au cortège, Keystone-ATS en a compté quelques milliers de plus. Les slogans, loin de tourner uniquement autour des questions d'égalité des sexes, faisaient très souvent référence à la guerre à Gaza. A côté des pancartes, on pouvait apercevoir de nombreux drapeaux palestiniens.

A Fribourg, le collectif de la Grève féministe a indiqué, dans un communiqué, que la manifestation avait réuni 3000 femmes, personnes trans et non-binaires et des hommes solidaires. Les organisateurs du défilé ont cependant déploré le parcours que les autorités leur ont imposé, interdisant au cortège de passer par la gare.

La lutte continue

A Lausanne, il n'y a pas eu de manifestation et de cortège à travers les rues de la capitale vaudoise, mais un grand rassemblement à la place St-François.

Organisé par le Collectif de la Grève féministe Vaud, l'événement se voulait 'un moment de lutte, de solidarité et de partage'. L'entier du secteur était fermé à la circulation pour la durée du rassemblement, avec des déviations prévues pour les bus et les automobilistes, selon la police.

'Nous nous organisons aujourd'hui, comme en 2019 et depuis, parce que l'oppression cis-hétéro-patriarcale, les violences qu'elle engendre et l'exploitation capitaliste continuent de contraindre nos corps et nos existences', explique le collectif vaudois.

A Sion, les militantes sont également descendues dans les rues pour une manifestation féministe sur la Place de la Planta. Il s'agissait de dénoncer 'la montée du masculinisme, les féminicides, les violences à l'encontre des femmes et des minorités de genre et le retrait de certains droits acquis'.

