Des « opérations de combat majeures » américaines contre l'Iran

Les Etats-Unis et Israël ont annoncé samedi avoir lancé des frappes sur l'Iran. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes, après des semaines de menaces d'intervention militaire.

D'après Donald Trump, l'objectif américain est d''éliminer des menaces imminentes' de l'Iran. 'L'heure de votre liberté est à portée de main', a-t-il lancé depuis sa résidence de Palm Beach en Floride.

Le ministère de la Défense israélien avait annoncé plus tôt avoir lancé une 'frappe préventive' afin 'd'éliminer les menaces pesant sur l'Etat d'Israël'.

Selon le ministère, 'une attaque de missiles et de drones contre l'Etat d'Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat', et un 'état d'urgence spécial et immédiat' est instauré dans tout le pays.

Le ministère des Transports a annoncé la clôture 'de l'espace aérien israélien aux vols civils' et demandé aux voyageurs 'de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu'à nouvel avis'. Les écoles sont fermées à Jérusalem jusqu'à lundi 19h00 (heure suisse).

Explosions entendues à Téhéran

Deux fortes détonations ont été entendues à Téhéran par des journalistes de l'AFP, quelque temps après que deux panaches d'une épaisse fumée ont commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale iranienne.

D'après l'agence de presse Isna, le quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême Ali Khamenei et la présidence, situés dans le centre de Téhéran, ont été visés.

Des ambulances ont été envoyées dans le centre de Téhéran après l'explosion, et les hôpitaux sont en état d''alerte, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Hossein Kermanpour, cité par l'agence officielle Irna.

Le nombre éventuel de blessés et les zones exactes touchées seront communiqués dès qu'ils seront confirmés, selon la même source.

Des explosions ont également touché la grande ville d'Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj situé à l'ouest de Téhéran ainsi que Kermanshah (ouest), a rapporté l'agence de presse Fars.

'Le type d'explosions suggère qu'il s'agit d'une attaque de missiles', a-t-elle indiqué, sans plus de précisions dans l'immédiat.

Les appels et la connexion internet sont instables et aléatoires, selon un journaliste de l'AFP.

Déploiement américain massif

En juin 2025, Israël et l'Iran deux pays s'étaient livré une guerre de 12 jours, déclenchée par une attaque sans précédent d'Israël ayant visé en premier lieu le commandement militaire iranien ainsi que les lanceurs de missiles et les installations du programme nucléaire.

Les Etats-Unis s'étaient joints à l'offensive de leur allié en frappant trois sites nucléaires iraniens.

De nouvelles tensions sont apparues après la répression en janvier d'un vaste mouvement de contestation d'Iraniens, auxquels Donald Trump avait promis de venir 'en aide'.

Les Etats-Unis avaient jusqu'à présent privilégié la voie diplomatique, tout en maintenant la pression militaire sur Téhéran avec le déploiement d'une importante force aéro-navale dans le Golfe puis l'envoi en Méditerranée du plus gros porte-avions du monde, le Gerald Ford.

Mais Donald Trump s'était dit vendredi mécontent des négociations menées début février, malgré les 'progrès' mis en avant par le médiateur omanais.

Accusant Téhéran - qui dément - de vouloir se doter de la bombe atomique, les Etats-Unis insistent pour une interdiction totale d'enrichissement d'uranium, tandis que l'Iran défend son droit au nucléaire civil.

Washington veut aussi limiter le programme balistique iranien, une question que Téhéran refuse d'aborder.

/ATS