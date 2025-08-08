Des parlementaires suisses et américains se rencontrent à Genève

Des parlementaires suisses et américains se sont rencontrés à Genève. Si cette réunion est prévue deux fois par an indépendamment de la crise actuelle, les tarifs douaniers ont été abordés.

'On en a évidemment parlé, mais on a parlé de plein d'autres choses', a indiqué vendredi après-midi à Keystone-ATS le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD), au terme de la rencontre. La délégation suisse, emmenée par le président du groupe d'amitié Suisse/Etats-Unis Damien Cottier (PLR/NE), était largement inférieure en nombre aux 28 membres de la Chambre des représentants.

Les élus américains, parmi lesquels se trouvaient 20 républicains et huit démocrates, ne sont pas des membres de premier plan du Congrès. Et personne n'est considéré comme très proche du président Donald Trump.

Visite à l'OMC

Mais 'dans le contexte actuel, il est important que tous les canaux continuent de se parler', s'est contenté d'ajouter M. Wehrli, précisant qu'une éventuelle communication viendrait des Américains. Le Conseil fédéral est en charge des négociations mais les parlementaires 'peuvent accompagner' le dialogue, a relevé le conseiller national.

La sécurité de l'hôtel Intercontinental, pourtant rompue aux discussions de plus grande portée que celle-ci, était plus tendue qu'habituellement. Des instructions ont été données par les responsables sécuritaires des délégations pour éconduire les journalistes, les élus ne souhaitant pas s'exprimer dans l'immédiat.

Les représentants américains auront eu une autre expérience du commerce mondial à Genève. Vendredi matin, ils se sont en effet rendus au siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), institution ouvertement combattue par le chef de la Maison-Blanche, a appris Keystone-ATS d'une source proche du dossier.

/ATS