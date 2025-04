Des processions religieuses en pays catholiques

Quelques villes suisses perpétuent la tradition séculaire des processions pascales. A Romont (FR), les 'Pleureuses' ont défilé dans les rues le Vendredi Saint. A Mendrisio (TI), les processions de la Semaine sainte ont été perturbées par les intempéries.

A Romont, les pleureuses reprennent dans l'après-midi du Vendredi saint une coutume du XVe siècle: la procession des Traîne-Croix, représentation vivante du mystère de la Passion et cérémonie de pénitence. Celle-ci débute à l'église avec la lecture de la Passion. Lors de l'évocation du Cortège funèbre, les fidèles se mettent en route et un long cortège défile dans les rues de la ville haute.

Les Pleureuses, vêtues et voilées de noir, suivent lentement la Vierge, représentée par une jeune fille, elle-même précédée d'une grande croix portée par un pénitent en cagoule noire. Les femmes portent les instruments de la Passion du Christ sur des coussins écarlates: couronne d'épines, fouet, clous, marteau, tenailles, ainsi que le suaire de sainte Véronique.

Montée au Calvaire

Les intempéries ont par contre eu en partie de raison de la tradition dans la commune tessinoise qui se répète chaque année depuis 1798 . La procession du jeudi n'a pas eu lieu. 'La fonction de Judas', défilé en costume, attire chaque année des milliers de touristes de toute la Suisse, d'Italie et d'Allemagne. La procession illustre la montée du Christ au Calvaire. Elle compte plus de 200 figurants et une quarantaine de chevaux.

La tenue de la procession de vendredi, intitulée, l''entierro', du terme espagnol mise en terre, était incertaine. Le défilé est plus sobre, dépouillé de tout aspect théâtral. Il met l'accent sur l'aspect religieux de la mort du Christ. Elle est aussi plus antique puisque son origine remonte à 1659.

/ATS