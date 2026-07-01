Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Des représentants américains et iraniens doivent tenir des discussions techniques indirectes ...
Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Des représentants américains et iraniens réunis à Doha

Photo: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Des représentants américains et iraniens doivent tenir des discussions techniques indirectes mercredi à Doha sur l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a affirmé à l'AFP un diplomate au fait des discussions.

'Des responsables américains et iraniens vont tenir mercredi à Doha des pourparlers techniques indirects avec les médiateurs qatariens et pakistanais', a déclaré ce diplomate, sous couvert d'anonymat.

Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, ne participeront pas à ces discussions techniques, a-t-il ajouté.

Les deux hommes ont rencontré mardi dans la capitale qatarie le Premier ministre, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, avec lequel ils ont évoqué 'les pourparlers en cours entre les États-Unis et l'Iran', ainsi que la situation au Liban, selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères.

Washington et Téhéran ont annoncé l'envoi de représentants au Qatar pour discuter du protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

L'accord, négocié avec l'aide du Qatar et du Pakistan, et suivi par un sommet en juin au Bürgenstock (NW), en Suisse, prévoit un cessez-le-feu et la réouverture du détroit d'Ormuz et fixe un calendrier de 60 jours de négociations en vue de la conclusion d'un accord définitif.

Après avoir d'abord démenti toute réunion, la diplomatie iranienne a confirmé lundi l'envoi d'une 'délégation d'experts', menée par le vice-ministre des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a toutefois exclu tout contact direct avec les responsables américains, évoqué par le président Donald Trump. 'Dans les prochains jours, nous ne négocierons pas avec la partie américaine, à aucun niveau', a-t-il assuré.

/ATS
 

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