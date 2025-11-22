Des soignants manifestent à Berne pour un système de soins solide

Pas moins de 3000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Pas moins de 3000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne pour réclamer une mise en œuvre rapide de l’initiative sur les soins infirmiers. Elles ont exigé des conditions de travail équitables et un système de santé sûr.

'Les applaudissements ne nous feront pas revenir au travail', pouvait-on lire sur une banderole. Plusieurs personnes issues du secteur de la santé ont pris la parole lors de l'événement, a constaté une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS sur place.

Quatre ans après le oui à l'initiative sur les soins infirmiers, les manifestants déplorent des conditions de travail toujours difficiles et une pénurie de personnel. Le secteur s'enfonce dans la crise, renforcée par le vieillissement de la population.

La manifestation a été organisée par l’alliance du personnel de santé, qui regroupe notamment l’Association professionnelle des infirmières et infirmiers ainsi que les syndicats VPOD, Unia et Syna.

/ATS
 

