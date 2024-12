Désertification: des discussions s'achèvent en Arabie saoudite

Des discussions cruciales sur la désertification s'achèvent cette semaine en Arabie saoudite. Cela au milieu de doutes sur le moyen de financer la lutte contre ce fléau rampant.

La réunion à Ryad de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), ou COP16, a été marquée par des engagements de milliards de dollars pour répondre à la sécheresse et restaurer les terres touchées par l'aridité.

Les travaux ont été aussi marqués par des mises en garde sur l'avancée des déserts et l'aridité qui ne cessent de progresser dans le monde et l'incapacité de nombreux pays d'inverser la tendance, faute de moyens.

Restaurer 1,5 milliard d'hectares de terres

En amont des discussions, qui ont débuté le 2 décembre, la CNULCD a déclaré que 1,5 milliard d'hectares de terres devaient être restaurés d'ici la fin de la décennie et qu'au moins 2600 milliards de dollars d'investissements mondiaux étaient nécessaires.

Mais trouver l'argent est un véritable 'défi', a déclaré à l'AFP Marcos Neto, directeur du bureau de soutien au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). 'La transition vers une économie verte a un coût (...) des milliers de milliards de dollars', a-t-il dit.

Selon lui, pour la restauration des terres, de l'argent a 'commencé à affluer' et il importe de 'donner la priorité au processus et d'utiliser les ressources qui existent'.

Engagements de plus de 12 milliards

La première semaine de la COP16 a vu des engagements de plus de 12 milliards de dollars de la part d'entités telles que le Groupe de coordination arabe, un ensemble d'institutions nationales et régionales, et le Partenariat mondial de Ryad pour la résilience à la sécheresse, qui vise à mobiliser des fonds publics et privés pour aider les pays à risque.

Mercredi, la CNULCD a annoncé des engagements plus modestes de 11 millions d'euros de la part de l'Italie et de 3,6 millions d'euros de la part de l'Autriche pour soutenir la mise en oeuvre de l'initiative de la Grande Muraille verte qui s'étend à travers l'Afrique.

Dans le même temps, le PNUD a publié un rapport indiquant que la dégradation continue des terres coûtera au Yémen, ravagé par la guerre, 90 milliards de dollars en perte de production économique et plongera 2,6 millions de personnes supplémentaires dans l'insécurité alimentaire.

Accord contraignant?

Avant la fin des travaux vendredi, l'un des 'principaux points de friction' était de savoir si les pourparlers devaient aboutir à un accord contraignant sur la manière de répondre à la sécheresse, a déclaré M. Neto.

'Certains pays souhaitent la création d'un protocole contraignant et d'autres ne veulent pas qu'il le soit', a-t-il précisé. La CNULCD réunit 196 pays et l'Union européenne.

/ATS