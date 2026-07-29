Deutsche Bank: bénéfice record au deuxième trimestre

La première banque allemande Deutsche Bank a fait état d'un bénéfice net record de 1,9 milliard d'euros (1,8 milliard de francs) au deuxième trimestre, supérieur aux attentes, porté par la banque d'affaires malgré un environnement économique peu favorable.

Ce résultat historique pour un deuxième trimestre dépasse les 1,4 milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes sondés par Factset.

Comme l'ensemble du secteur bancaire européen, Deutsche Bank évolue pourtant dans un environnement monétaire moins porteur qu'au plus fort du cycle de hausse des taux et est pénalisé par une grande incertitude qui freine l'investissement.

Si la Banque centrale européenne a relevé ses taux de 25 points de base en juin, les marges d'intérêt subissent encore les effets d'assouplissement monétaire conduit depuis 2024.

D'avril à juin, le chiffre d'affaires a néanmoins progressé de 9% sur un an, à 8,48 milliards d'euros, soutenu par la banque de détail et surtout la banque d'affaires.

Cette dernière a vu ses activités de marché (taux, devises et crédits) progresser de 16% sur un an, tandis que les opérations de conseil et d'émissions d'actions sur les marchés de capitaux ont également bien tiré leur épingle du jeu.

Rachat d'actions

La banque francfortoise s'inscrit dans la lignée des grandes banques américaines elles aussi portées par un regain de l'activité sur les marchés financiers.

Les recettes dans la banque des entreprises ont de leur côté augmenté de 1% sur un an dans un contexte défavorable de change et de taux d'intérêt, mais la banque juge que la rentabilité sur les fonds propres, à 16%, reste solide grâce à la discipline sur les coûts.

Deutsche Bank a confirmé mercredi l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2026, tant en matière de revenus que de rentabilité.

Le groupe bancaire se dit notamment 'en bonne voie d'atteindre' son objectif de revenus d'environ 33 milliards d'euros en 2026.

Il va par ailleurs lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros au second semestre, une fois achevé le programme actuel de 1 milliard d'euros, de quoi soutenir le cours de Bourse, qui a reculé de près de 7% depuis janvier.

/ATS