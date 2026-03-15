Deux Suisses disparus après un naufrage aux Seychelles

Deux ressortissants suisses sont portés disparus après le naufrage d'un bateau aux Seychelles ...
Deux Suisses disparus après un naufrage aux Seychelles

Deux Suisses disparus après un naufrage aux Seychelles

Photo: KEYSTONE/EPA ANA-MPA/DIMITRIS TOSIDIS

Deux ressortissants suisses sont portés disparus après le naufrage d'un bateau aux Seychelles. Cinq autres ont pu être sauvés, annonce dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

L'accident s'est produit près de l'île Marie Louise, a confirmé le DFAE à Keystone-ATS suite à une information de Blick et de médias locaux. Parmi les passagers du bateau se trouvaient sept Suisses. Deux d'entre eux sont portés disparus.

Les cinq autres sont sains et saufs 'et se portent bien au vu des circonstances', précise le DFAE. Pour des raisons de confidentialité, le département ne donne pas d'autres informations.

La représentation suisse à Madagascar et le consulat honoraire aux Seychelles sont en contact avec les autorités compétentes sur place et avec les rescapés. Ceux-ci sont pris en charge via la protection consulaire.

Le bateau qui a coulé était utilisé pour des activités de plongée. Les Seychelles, dans l'Océan indien, sont considérées comme un paradis pour la plongée.

/ATS
 

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