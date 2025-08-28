Deux adolescentes percutées mortellement par un train à Bordeaux

Deux adolescentes ont été percutées mortellement par un train jeudi matin à Lormont, près de ...
Photo: EPA/TERESA SUAREZ

Deux adolescentes ont été percutées mortellement par un train jeudi matin à Lormont, près de Bordeaux, a-t-on appris auprès des pompiers et de la police. Les circonstances de ce drame restent encore à définir.

Les services de secours et les forces de l'ordre sont intervenues sur place à l'entrée d'un tunnel ferroviaire peu après 07h00. Les deux jeunes filles étaient à pied, aucun véhicule n'a été retrouvé, a-t-on précisé de source policière, confirmant une information d'Ici Gironde.

Selon deux sources proches du dossier, le père de l'une des deux jeunes filles, toutes deux âgées d'une quinzaine d'années, a signalé sa disparition dans la nuit, en constatant qu'elle n'était pas rentrée chez elle après avoir passé la journée avec sa copine.

Il l'a ensuite géolocalisée à proximité des voies ferrées, où les deux jeunes filles s'étaient filmées la veille, selon une vidéo postée sur le compte Snapchat de l'une des deux. Il s'est alors rendu sur place, où il a retrouvé les corps sans vie des deux adolescentes, ont encore indiqué ces deux sources proches du dossier.

Un ruban 'police nationale' a été posé pour empêcher l'accès à la zone. Tous les véhicules des forces de l'ordre, dont un de la police technique et scientifique, ont quitté les lieux à la mi-journée tout comme les deux fourgonnettes des pompes funèbres qui étaient stationnées devant le tunnel, a constaté l'AFP.

La SNCF 'ne s'exprimera pas sur le sujet', a indiqué son service de presse, renvoyant vers le parquet de Bordeaux, qui n'avait pas encore communiqué sur le sujet.

/ATS
 

