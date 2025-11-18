Deux films suisses sélectionnés pour les « Oscars européens »

Deux films suisses concourent pour les 'Oscars européens'. Les prix seront remis en janvier à Berlin.

L'actrice allemande Leonie Benesch est nominée pour son rôle principal dans le film 'En première ligne' de la réalisatrice suisse Petra Volpe, ont annoncé l'Académie européenne du cinéma (European Film Academy) et Swiss Films.

Dans ce film, on suit Floria, une infirmière dévouée, qui gère le rythme effréné du service chirurgical en sous-effectif de son hôpital. À mesure que la journée s'intensifie, elle est poussée à bout dans une course contre la montre.

Aussi à Los Angeles

Sélectionné dans une douzaine de festivals et déjà primé au moins six fois, 'En première ligne' est également le film que la Suisse a sélectionné pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. On saura le 16 décembre s'il fait partie de la 'short list'.

Un film d’animation en stop motion, une coproduction minoritaire suisse de la maison de production et de réalisation Nadasdy à Genève, a aussi retenu l'attention du jury européen. 'Olivia et le Tremblement de terre invisible' est nominé dans les catégories 'Film européen' et 'Long métrage d'animation européen'.

Olivia, douze ans, voit sa vie s'effondrer lorsque sa famille est expulsée de son domicile. Avec sa mère Ingrid et son frère Tim, ils doivent squatter un appartement. Olivia convainc Tim que tout cela n'est qu'un film dont ils sont les personnages principaux.

Les prix du cinéma européen seront remis le 17 janvier 2026 à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin. En décembre dernier, la Suisse avait accueilli pour la première fois la cérémonie des 'Oscars européens' au KKL de Lucerne en présence de Juliette Binoche, la nouvelle présidente de l'Académie européenne du cinéma. Le film 'Emilia Pérez' de Jacques Audiard avait raflé le prix du meilleur film.

/ATS