Deux militaires de la Garde nationale touchés par des tirs

Deux militaires de la Garde nationale ont été touchés par des tirs d'arme à feu à Washington, a annoncé sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, dans ce que la Maison Blanche décrit comme une 'situation tragique'.

Des journalistes de l'AFP ont vu, à deux rues de la Maison Blanche, une personne vêtue d'un uniforme militaire être évacuée sur un brancard. Trois personnes victimes de tirs d'armes à feu ont été prises en charge par les secours, ont indiqué à l'AFP les services de secours.

'La Maison Blanche est informée et suit cette situation tragique, le président est tenu au courant', a déclaré à la presse Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche.

/ATS