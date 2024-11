Deux morts et 500 blessés à Taïwan après le passage d'un typhon

Des opérations de nettoyage étaient en cours vendredi à Taïwan après le passage de Kong-rey, l'un des plus gros typhons que l'île ait connu ces dernières décennies. L'ouragan a fait au moins deux morts et plus de 500 blessés, selon un nouveau bilan.

La tempête, accompagnée de bourrasques atteignant 184 km/h et de pluies torrentielles, a touché terre jeudi en début d'après-midi au sud-est du territoire. Elle a balayé l'île entière, renversant des arbres, provoquant des inondations et des glissements de terrain.

Un motard de 48 ans a été tué jeudi par un poteau électrique qui lui est tombé dessus à Taïpei et une femme de 56 ans est morte après la chute d'un arbre sur son véhicule, dans le comté de Nantou (centre), a déclaré l'agence nationale des incendies.

Des recherches sont en cours pour retrouver quatre personnes parties chasser dans les montagnes du centre de Taïwan mercredi et dont on est sans nouvelles depuis ce soir-là.

Arbres arrachés

En traversant le détroit de Taïwan en direction de la Chine vendredi, Kong-rey s'est affaibli pour devenir une forte tempête tropicale, selon l'administration météorologique centrale.

Le travail et les cours ont repris à Taïwan. Les magasins et les restaurants ont rouvert. Dans la région de Taitung (sud-est) où le typhon s'est abattu en premier, aucun 'dégât grave' n'est à déplorer, selon un représentant des pompiers de la province.

'Ce sont surtout des arbres qui sont tombés et se sont écrasés sur les poteaux électriques qui ont provoqué des pannes de courant', a déclaré le pompier.

Kong-rey est le troisième typhon à frapper Taïwan depuis juillet.

/ATS