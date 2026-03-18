Deux nouvelles éoliennes pourraient voir le jour au Gothard

Deux nouvelles éoliennes pourraient voir le jour au parc du Gothard, en plus des cinq déjà ...
Deux nouvelles éoliennes pourraient voir le jour au Gothard

Deux nouvelles éoliennes pourraient voir le jour au Gothard

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Deux nouvelles éoliennes pourraient voir le jour au parc du Gothard, en plus des cinq déjà présentes. Le Conseil d'Etat tessinois lance une consultation publique sur l'adoption du plan directeur cantonal. Cette consultation durera du 25 mars au 8 mai.

L'exploitation des cinq éoliennes, en service depuis 2020, a confirmé que le col du Gothard constituait un 'site particulièrement intéressant', écrit le Conseil d'Etat tessinois mercredi dans un communiqué.

Les turbines ont produit jusqu'à 13 gigawattheures par an, principalement en hiver, la période la plus critique d'un point de vue énergétique. Les deux nouvelles éoliennes devraient avoir la même puissance et les mêmes caractéristiques que les cinq turbines déjà implantées.

Une évaluation environnementale préliminaire met en avant les impacts de deux turbines sur l'aménagement du territoire, tandis qu'un rapport montre comment elles peuvent être en adéquation avec la protection du paysage, des composantes naturelles du col et de la protection de la faune.

/ATS
 

Actualités suivantes

Swiss biffe des centaines de vols estivaux, faute de pilotes

Swiss biffe des centaines de vols estivaux, faute de pilotes

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 16:04

Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois en Inde

Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois en Inde

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 15:59

Une télécabine tombe dans domaine skiable d'Engelberg (OW)

Une télécabine tombe dans domaine skiable d'Engelberg (OW)

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 15:33

Pâques: beaucoup de trafic et de nombreux embouteillages à prévoir

Pâques: beaucoup de trafic et de nombreux embouteillages à prévoir

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 12:41

Articles les plus lus

Stadler Rail double son bénéfice en 2025

Stadler Rail double son bénéfice en 2025

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 08:12

Bénéfice net en hausse pour TX Group en 2025

Bénéfice net en hausse pour TX Group en 2025

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 08:34

AerCap commande 100 monocouloirs A320 et A321 à Airbus

AerCap commande 100 monocouloirs A320 et A321 à Airbus

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 11:26

UBS a repris l'ensemble de la clientèle de l'ex-Credit Suisse

UBS a repris l'ensemble de la clientèle de l'ex-Credit Suisse

Économie    Actualisé le 18.03.2026 - 11:38