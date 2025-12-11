Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux personnes chanceuses en France et en Irlande ont décroché une rente mensuelle de 2222 ...
Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Deux personnes chanceuses en France et en Irlande ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 4, 6, 21, 23, 32 et 37, mais pas le numéro 'dream' 1, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé 'dream'.

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Grand Conseil genevois enterre le projet de budget d'Etat 2026

Le Grand Conseil genevois enterre le projet de budget d'Etat 2026

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 16:29

Dès vendredi, le soleil se couchera à nouveau plus tard

Dès vendredi, le soleil se couchera à nouveau plus tard

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 16:22

Election complémentaire Vaud - Agathe Raboud Sidorenko prône une « gauche plus combative »

Election complémentaire Vaud - Agathe Raboud Sidorenko prône une « gauche plus combative »

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 13:10

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 12:08

Articles les plus lus

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 18:23

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 20:17

L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 10:37

Bavois (VD): 59 kilos de haschich découverts dans un camping-car

Bavois (VD): 59 kilos de haschich découverts dans un camping-car

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 11:22