Dévastée par les incendies, Los Angeles bénéficie d'une accalmie

La ville de Los Angeles, ravagée par plus d'une semaine d'incendies, a bénéficié d'un peu de répit mercredi avec une accalmie des vents qui attisent les flammes qui ont fait au moins 24 morts dans la deuxième ville des Etats-Unis.

Les pompiers tentent toujours de contenir ces incendies qui pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés aux Etats-Unis avec un bilan désormais estimé à 275 milliards de dollars.

Les dégâts sont considérables: plus de 12'000 habitations, autres bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés et des quartiers entiers rasés. Et des milliers de personnes restent déplacées.

Les prévisionnistes entrevoient néanmoins une issue car des brises devraient apporter l'humidité nécessaire dans les prochains jours, ont affirmé les services météo américains (NWS).

La situation connaîtra 'une nette amélioration cette nuit et demain' jeudi, même si elle restera 'préoccupante' dans certaines zones, a déclaré à l'AFP Ryan Kittell, des services météo américains (NWS) ajoutant toutefois que le début de semaine prochaine pourrait être plus sec.

Les deux principaux foyers qui ont ravagé le quartier huppé de Pacific Palisades et la cité d'Altadena, parcourant plus de 16.000 hectares au total, couvent encore mercredi.

'Colorier' et 'rire'

'Des vols infrarouges ont montré la nuit dernière qu'il restait plusieurs points chauds', a expliqué la responsable des pompiers de Los Angeles Kristin Crowley.

Des bataillons de soldats du feu venus de tous les Etats-Unis, mais aussi du Mexique, tentent de 'traiter rapidement toute flambée afin d'empêcher toute propagation de l'incendie en dehors du périmètre', a-t-elle ajouté.

Après avoir grimpé mardi soir à 25 morts, le bilan des incendies a été révisé à 24, le médecin légiste ayant expliqué que l'une des dépouilles initialement recensée n'était pas celle d'un être humain. Il enquête sur un possible autre décès.

Mais le nombre de victimes pourrait encore augmenter, des centaines de bâtiments devant encore être fouillés.

La vie est loin d'avoir repris son cours normal dans la Cité des Anges.

Des enfants de familles évacuées, ou dont l'école a été endommagée, ont été accueillis dans d'autres établissements.

'Ils ont besoin d'être ici à dessiner, colorier, jouer, courir et rire', a estimé Caroline Nick, qui a emmené ses deux enfants dans une école de l'ouest de Los Angeles, après que la leur a brûlé.

'Ils n'ont pas besoin d'écouter les conversations d'adultes que mon mari et moi devons avoir. Ce n'est pas bon pour eux', a déclaré cette mère au foyer, qui a perdu sa maison dans l'incendie qui a dévasté Pacific Palisades.

'Des réponses'

Les opérations de soutien à la population se multiplient, les autorités proposant toute sorte de facilités, du remplacement de permis de conduire au remboursement de factures d'hôtel.

Les initiatives privées continuent de fleurir, avec des milliers de bénévoles toujours occupés à gérer des centres de dons d'aliments, de vêtements ou de produits infantiles pour les sinistrés.

La star hollywoodienne Leonardo DiCaprio, qui réside à Malibu, a annoncé un don d'un million de dollars en partenariat avec l'ONG Rewild: 'Les incendies détruisent notre ville', écrit l'acteur sur Instagram.

Les actrices Jamie Lee Curtis and Eva Longoria avaient déjà promis des sommes identiques pour aider les sinistrés.

Les autorités fédérales ont lancé une enquête visant à déterminer les causes de ces incendies, qui font l'objet de nombreuses théories.

'Nous savons que tout le monde veut des réponses et la population mérite des réponses', a dit Jose Medina, de l'agence fédérale américaine chargée de la mise en application des lois sur les armes, les explosifs, le tabac et l'alcool (ATF), chargée de l'enquête.

'Nous vous donnerons ces réponses, mais seulement une fois terminée nos recherches approfondies'.

