Devises: la probable victoire de Donald Trump dope le dollar

Le marché des devises semble déjà avoir intégré la probable victoire de Donald Trump aux Etats-Unis. Le cours du dollar américain se renforçait mercredi matin.

'Même si les décomptes sont toujours en cours dans certains États importants, il faudrait un petit miracle pour que Donald Trump perde et que Kamala Harris gagne', résume la Commerzbank dans son commentaire.

Les investisseurs sur le marché des changes ont déjà largement intégré ce résultat: le dollar a augmenté mercredi matin de manière très significative. La paire USD/CHF s'échange actuellement à 0,8733, juste en-dessous de son précédent plus haut du jour de 0,8755. Par rapport à mardi soir, le dollar américain a gagné un centime.

'Le résultat apparemment clair de l'élection présidentielle américaine réduit l'incertitude', a expliqué mercredi Matthias Geissbühler, directeur des investissements (CIO) chez Raiffeisen. Étant donné que le franc est moins demandé comme valeur refuge, nous ne nous attendons pas à ce que la Banque national suisse (BNS) doive recourir à des interventions sur le marché des changes', a-t-il déclaré.

La paire EUR/USD a connu une évolution encore plus forte. Après des prix de 1,0903 la veille au soir, la monnaie européenne a chuté mercredi matin à 1,0719. Pendant ce temps, l'EUR/CHF est tombé juste en dessous de la barre des 0,94 et s'échange actuellement à 0,9362, juste au-dessus de son précédent plus bas du jour de 0,9355.

