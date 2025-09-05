Dimanche, la Lune va se dissimuler dans l'ombre de la Terre

Dimanche, si le ciel n'est pas trop couvert, il sera possible d'assister à une magnifique éclipse lunaire. Le satellite de la Terre prendra alors une teinte rouge cuivrée. Voici des informations en lien avec ce phénomène céleste moins rare qu'on pourrait le penser.

Quand se produira l'éclipse lunaire ?

L'éclipse de la Lune sera à son apogée à 20h11. Elle sera déjà en cours avant que la Lune se lève. Quand la Lune apparaîtra à l'horizon, entre 19h46 à Coire et 19h59 à Genève, elle sera déjà complètement dans l'ombre de la Terre.

A 20h52, les premiers rayons du Soleil vont frapper à nouveau la surface de la Lune. Celle-ci retrouvera ensuite son éclat habituel peu avant 22h00.

Comment observer l'éclipse ?

Contrairement à une éclipse solaire, l'observation d'une éclipse lunaire ne nécessite pas de lunettes de protection ou d'équipements particuliers. Le jeu de cache-cache céleste peut être suivi à l'oeil nu.

Pour voir l'éclipse, il faudra repérer la Lune dans le ciel. Celle-ci se lève à l'est. Il est donc conseillé de trouver un endroit qui permet d'avoir une vue dégagée sur le Levant.

Les conditions météorologiques seront aussi un facteur déterminant. En cas de ciel bien nuageux, il ne sera pas possible d'admirer grand-chose de l'éclipse lunaire.

Que voit-on exactement ?

Durant la phase d'éclipse totale, la Lune n'apparaît pas noire comme on pourrait s'y attendre, mais rougeoyante. Ce phénomène est appelé 'Lune de sang'.

Le filtrage des rayons du Soleil par l'atmosphère terrestre explique cette teinte sanguine. Seules les couleurs les plus chaudes du spectre de la lumière, celles dont les longueurs d'onde sont les plus longues, parviennent jusqu'à la Lune sans être déviées par l'atmosphère. Selon la nébulosité de l'atmosphère, la Lune va pouvoir prendre une couleur allant du rouge foncé à l'orange clair.

Comment se produit une éclipse lunaire ?

Contrairement à une éclipse solaire qui a lieu uniquement lors d'une phase de nouvelle lune, une éclipse lunaire se produit seulement lors d'une phase de pleine lune. Au moment de l'éclipse, la Terre s'intercale entre la Lune et le Soleil. Lorsque les trois corps célestes se retrouvent exactement sur une même ligne, la Lune plonge alors dans l'ombre de la Terre et s'assombrit.

Pourquoi n'y a-t-il pas chaque mois d'éclipse lunaire ?

La Terre se retrouve chaque mois entre la Lune et le Soleil, mais le plus souvent l'alignement n'est pas parfait. Les rayons du Soleil passent alors au-dessus ou en dessous de la Terre et parviennent jusqu'à la Lune.

A quelle fréquence se produisent les éclipses lunaires ?

Ce phénomène n'est pas si rare. Chaque année, on compte au moins deux éclipses lunaires dans le monde. Il pourrait même en avoir cinq au maximum par année. Mais l'événement, ici, relève de l'exceptionnel. Il ne se produira pas durant le XXIe siècle.

Seulement un tiers des éclipses lunaires sont des éclipses totales. La prochaine éclipse lunaire totale qui pourra être vue depuis la Suisse aura lieu le 31 décembre 2028.

/ATS