Dolly Parton perd son mari après plus de 60 ans de vie commune

Le mari de Dolly Parton, Carl Dean, est mort lundi à l'âge de 82 ans, a annoncé la superstar de la country, après quasiment 60 ans de mariage tenu à l'écart des projecteurs malgré la célébrité de la chanteuse américaine.

'Carl et moi avons vécu de nombreuses et merveilleuses années ensemble. Il n'y a pas de mots pour décrire l'amour que nous avons partagé pendant plus de 60 ans', a écrit la chanteuse et compositrice sur les réseaux sociaux.

Dolly Parton a rencontré Carl Dean en 1964, devant la laverie automatique Wishy Washy à Nashville, dans l'Etat du Tennessee, le jour où elle s'est installée dans la capitale de la musique country. Elle avait 18 ans, lui, 21.

'J'avais été à la fois étonnée et ravie qu'il regarde mon visage en me parlant (quelque chose de rare pour moi)', a déclaré l'interprète de 'Jolene', connue pour son glamour et ses coiffures défiant la gravité. 'Il semblait avoir sincèrement envie de découvrir qui j'étais et ce que je faisais.'

Très discret

Le couple s'est marié deux ans plus tard, en mai 1966, lors d'une cérémonie à laquelle seuls la mère de Carl Dean, le pasteur et son épouse ont participé.

Pendant leur 58 ans de mariage, Carl Dean est toujours resté très discret, évitant les caméras. Le natif de Nashville travaillait comme ouvrier en pavage d'asphalte, alors que la carrière musicale de sa femme montait en flèche, devenant la 'reine de la musique country'.

'On aime sortir dans notre petit camping-car et nous contenter d'être simples', a raconté Mme Parton à la revue 'People'. 'J'adore lire, j'adore cuisiner, j'adore être avec mon mari.' Le couple n'a pas eu d'enfants.

/ATS