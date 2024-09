Domaine des EPF: les sénateurs coupent la poire en deux

Le Parlement reste divisé sur l'aide fédérale au domaine des Ecoles polytechniques fédérales. Le National veut maintenir 100 millions de plus pour 2025, ce que le Conseil des Etats refuse, tout comme le Conseil fédéral. Lundi, les sénateurs ont coupé la poire en deux.

Le National a refusé deux fois cette coupe, tandis que le Conseil des Etats a soutenu le gouvernement. Les sénateurs proposent désormais un compromis, avec 50 millions de plus. Pour la commission, Matthias Michel (PLR/ZG) a concédé que le nombre d'étudiants avait fortement augmenté à la récente rentrée universitaire.

Andrea Gmür-Schönenberger (C/LU) a plaidé en vain pour renoncer aux 100 millions. Avec le triplement des taxes pour les étudiants étrangers, il y aura à long terme plus d'argent à disposition, a-t-elle argué. La gauche et quelques PLR n'ont pas eu plus de succès pour garder l'ensemble des 100 millions.

Pour le reste, le Conseil des Etats a proposé d'autres compromis. Il a aussi plié sur certains points, mais maintenu sa position sur d'autres. Le dossier repart au National.

/ATS