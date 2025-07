Don de 100 millions pour un futur centre d'observation de la Terre

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) va bénéficier d'un don de 100 millions de francs pour la création d'un centre de compétence pour l'observation de la Terre. La somme est mise à disposition par la fondation lucernoise Jörg G. Bucherer.

Le Swiss GeoLab sera implanté dans le canton de Lucerne, ont annoncé mardi l'EPFZ, la Fondation Jörg G. Bucherer et le canton de Lucerne dans un communiqué commun. Le canton participe à hauteur de 2,8 millions aux frais d'infrastructure.

La Fondation Jörg G. Bucherer a été créée en 2025 à partir de l'héritage du défunt horloger lucernois décédé en 2023. Elle subventionnera 10 millions de francs par an au cours des dix prochaines années. La recherche de locaux adaptés dans le canton de Lucerne est lancée: ils devraient être occupés à partir de 2027.

Thomas Zurbuchen directeur

La mise en place du Swiss GeoLab devrait être achevée d'ici 2030, avec à son actif une centaine de collaborateurs. Il sera dirigé par l'astrophysicien américano-suisse Thomas Zurbuchen: ce dernier a été directeur scientifique de la NASA de 2016 à 2022 puis directeur des sciences spatiales à l'EPFZ.

La pièce maîtresse du Swiss GeoLab doit être une plateforme technologique qui reliera de grandes quantités de données provenant de satellites, de drones, de stations de mesure et d’autres sources. 'Cela nous permet de reconnaître des choses qui nous étaient auparavant cachées', explique Thomas Zurbuchen, cité dans le communiqué.

La nouvelle institution utilisera aussi des méthodes d’analyse assistées par l’IA et des ordinateurs performants. Les thèmes de recherche iront de la détection précoce de catastrophes naturelles - comme les glissements de terrain qui ont récemment frappé Blatten (VS) et Brienz (GR) - jusqu'aux prévisions de rendements agricoles.

/ATS