Donald Trump dit instaurer une taxe de 20% au détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi vouloir instaurer une taxe de 20% sur les ...
Donald Trump dit instaurer une taxe de 20% au détroit d'Ormuz

Donald Trump dit instaurer une taxe de 20% au détroit d'Ormuz

Photo: KEYSTONE/AP/Razieh Poudat

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi vouloir instaurer une taxe de 20% sur les marchandises tranportées par bateau dans le détroit d'Ormuz.

'Les Etats-Unis seront désormais connus sous le nom de +GARDIENS DU DETROIT D'ORMUZ+ mais par souci d'EQUITE, ils perceveront une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons', a-t-il écrit. Cette taxe devra permettre de 'couvrir l'ensemble des coûts nécessaires à l'accomplissement de la mission visant à assurer la sûreté et la sécurité de cette région du monde particulièrement instable'. 'La mise en place de ce dispositif débutera immédiatement'.

Donald Trump a déclaré aussi que les Etats-Unis rétablissaient le blocus naval des ports iraniens dans le détroit 'Nous rétablissons le +BLOCUS DE L'IRAN+ - ainsi nommé car il empêche uniquement les navires ou les clients de l'Iran d'entrer ou de sortir. Tous les autres pays bénéficieront d'un accès libre et équitable.'

/ATS
 

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