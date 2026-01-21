Donald Trump loue sa politique domestique à Davos

Le président américain Donald Trump a loué une Amérique qui 'va très bien', en introduction de son discours au WEF mercredi à Davos. 'Les gens vont très bien, ils sont très contents avec moi', a-t-il dit, se félicitant de la première année de son deuxième mandat.

'Je suis ravi d'être ici en compagnie d'amis et quelques ennemis', a lancé Donald Trump depuis la grande salle du Centre des Congrès, Sous une pluie d'applaudissements. Le public s'est levé, téléphone portable en main. Le public extrêmement nombreux a dû être dispatché dans plusieurs salles.

/ATS