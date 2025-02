Douglas Kennedy va enseigner un semestre à l'Université de Lausanne

Douglas Kennedy est l'invité de marque de l'Université de Lausanne (UNIL) pour le semestre de printemps. L'écrivain américain, auteur de nombreux best-sellers, dispensera une fois par semaine un cours sur l'écriture romanesque.

Son cours, réparti sur quatorze séances, est intégré au programme d'enseignement de la Section d'anglais de la Faculté des lettres. Il prévoit un enseignement axé sur 'l'art et la pratique de l'écriture fictionnelle', indique l'UNIL sur son site internet. Cela sera l'occasion 'de réfléchir à la question de la recherche-création' et représentera 'une occasion précieuse pour les étudiantes et étudiants attirés par la création littéraire.'

L'enseignement de Douglas Kennedy va combiner des lectures de textes littéraires (principalement anglophones) à une série d'exercices d'écriture, lesquels aboutiront à la production d'une nouvelle rédigée par chaque étudiant.

Agé de 70 ans, le New-Yorkais s'est fait connaître avec ses romans 'L'Homme qui voulait vivre sa vie' (1997), 'La Poursuite du bonheur' (2001), 'Les Charmes discrets de la vie conjugale' (2005) ou encore 'La Femme du Ve' (2007). Ses livres ont séduit un large public pour leur suspense, mais aussi pour la façon dont leur auteur décortique la condition humaine et les travers de la société américaine. Son dernier ouvrage, 'Ailleurs, chez moi', a paru l'an dernier.

Chevalier des Arts et des Lettres en France, Douglas Kennedy a publié près de 30 livres, traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plus de huit millions d'exemplaires.

Fan de la Cinémathèque et de l'OCL

Pour lancer son semestre lausannois, Douglas Kennedy donnera une première conférence ce mardi à la salle Métropole. Le lendemain, il sera à l'Amphimax de l'UNIL pour un événement organisé par la Faculté des lettres avec le soutien de la Société académique vaudoise et de la Fondation pour l'Université de Lausanne. A cette occasion, il partagera les réflexions, inspirations et défis rencontrés au fil de sa carrière d'écrivain.

Francophile et parfaitement bilingue, Douglas Kennedy connaît bien Lausanne. Dans une récente interview accordée à L'Illustré, il disait 'adorer' la capitale vaudoise, à commencer par ses institutions culturelles. 'La Cinémathèque suisse est formidable, l'Orchestre de chambre de Lausanne l'un des meilleurs du monde et Chorus un bon club de jazz', relevait-il, rappelant que la musique et le cinéma étaient ses deux passions.

Outre Lausanne, Douglas Kennedy sera également présent en mars du côté de Genève pour la 23e édition du Festival international du film sur les droits humains (FIFDH). Il interviendra dans le cadre d'une table ronde intitulée 'Où vont les Etats-Unis?'.

/ATS