Dr. Martens limite les prix cassés et ses bénéfices s'envolent

Dr. Martens, en plein redressement stratégique, s'envolait mardi à la Bourse de Londres. La ...
Dr. Martens limite les prix cassés et ses bénéfices s'envolent

Dr. Martens limite les prix cassés et ses bénéfices s'envolent

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Dr. Martens, en plein redressement stratégique, s'envolait mardi à la Bourse de Londres. La marque britannique de chaussures a vu son bénéfice net annuel multiplié par cinq grâce à des coûts en baisse et moins de ventes à prix réduits.

Le fabricant des célèbres bottines aux épaisses semelles caoutchoutées a vu son chiffre d'affaires reculer de presque 3%, à 764,9 millions de livres (806 millions de francs), pour son exercice annuel décalé achevé fin mars.

Mais cette baisse était attendue et le bénéfice net s'est quant à lui envolé jusqu'à 23,8 millions de livres (27 millions d'euros), grâce notamment à des marges dopées par 'un contrôle strict des coûts et l'amélioration des ventes' à pleins tarifs, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Lors de l'exercice précédent, Dr. Martens avait vu fondre son bénéfice annuel, mais la dynamique amorcée par son plan de redressement avait semblé convaincre les investisseurs. L'entreprise avait dit en janvier vouloir mettre le holà sur les ventes à prix cassés, préférant viser des ventes 'de qualité'.

Le groupe estime avoir réussi à stabiliser la situation, notamment en réduisant sa dépendance aux paires vendues en gros à prix réduit aux Etats-Unis, en diversifiant ses modèles et en simplifiant son organisation.

'Il reste encore du travail à accomplir pour faire évoluer notre modèle économique', mais l'entreprise entre 'dans la phase de montée en puissance de (sa) stratégie', a fait valoir le directeur général Ije Nwokorie, cité dans le communiqué.

Le groupe prévoit une nouvelle croissance de son résultat pendant l'exercice en cours.

'Dr. Martens a retrouvé son équilibre après une période chahutée', entre croissance des bénéfices et discours plus optimiste de la direction, a relevé Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Mais dans un monde où l'inflation repart en hausse, dopée par la guerre au Moyen-Orient, 'l'achat de chaussures Dr. Martens n'est pas une dépense dérisoire et les consommateurs pourraient privilégier les produits essentiels' si le coût de la vie s'envole, a prévenu l'analyste.

/ATS
 

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