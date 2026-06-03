Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

L'ancien municipal de la commune de Chermignon (2013-2016) est auditionné mercredi par le pool ...
Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

Drame de Crans-Montana: un ancien élu de Chermignon auditionné

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'ancien municipal de la commune de Chermignon (2013-2016) était auditionné mercredi par le pool de procureures en charge de l'affaire du drame de Crans-Montana. L'élu était en fonction lors d'imposants travaux réalisés, en 2015, au bar 'Le Constellation'.

Lors de la reprise du bar, en gérance, par les époux Moretti, d'importants travaux avaient été réalisés. Une demande de permis de construire avait été délivrée par les autorités de Chermignon pour la construction d'une véranda. Aucune démarche administrative n'avait été réalisée pour des travaux au sous-sol.

Mercredi, l'ancien municipal de Chermignon a donné sa version des faits aux procureures. Il a toutefois refusé de répondre aux questions des avocats des parties civiles, sur conseil de son défenseur, confirme une source proche du dossier.

Le 13 mai, l'alors président de cette même commune de Chermignon, Jean-Claude Savoy, avait quant à lui refusé de répondre aux questions du pool de procureures, n'ayant pas eu accès préalablement au dossier.

Epoux Moretti: rendez-vous vendredi

Pour leur part, Jessica et Jacques Moretti seront entendus vendredi, en mode confrontation, au campus Energypolis à Sion.

Comme expliqué par le Ministère public (MP) à Keystone-ATS, ce type d’audition peut se dérouler sous trois formes: on pose une même question à chaque accusé et chacun y répond; on interroge un premier prévenu sur l’ensemble d’une thématique puis le second accusé répond; on peut aussi privilégier des réponses davantage en mode ping-pong, selon les explications données par les personnes inculpées.

Les époux français ont déjà été entendus à deux reprises depuis l'ouverture de l'enquête pénale les visant. Jacques Moretti, qui devait être entendu une nouvelle fois en avril - il avait finalement été exempté pour raisons médicales -, avait été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23 janvier après le paiement d'une caution de 200'000 francs. Il a ensuite été mis au bénéfice de 'mesures de contrainte', comme son épouse.

En poste à Chermignon

Le 19 mai dernier, le ministère public avait inculpé un 14e prévenu, un employé du Service des constructions de la commune de Crans-Montana. Celui-ci devrait être auditionné lors du prochain round d'auditions en juillet, qui n'a pas encore été détaillé par les procureures.

L’employé travaillait au sein du Service des constructions de la commune de Chermignon, avant la création de la commune fusionnée de Crans-Montana au 1er janvier 2017. Il était donc au courant des travaux de rénovation du bar 'Le Constellation' en 2015.

Dans cette affaire, les prévenus doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

/ATS
 

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