Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Le projet de décret en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et l’octroi d’un ...
Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le projet de décret en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et l’octroi d’un crédit supplémentaire de 10,18 millions de francs ont été traités une première fois lundi, par le Parlement valaisan. Une partie de l'UDCVR s'est opposée à l'entrée en matière.

Le 14 janvier, le Conseil d'Etat avait choisi de mettre à disposition une aide d'urgence de 10'000 francs pour chacune des victimes hospitalisées ou décédées. Huit jours plus tard, il avait décidé d'assurer la couverture des frais funéraires et de rapatriement.

Le présent décret, d'une durée limitée à cinq ans, prévoit ainsi de soumettre au Grand Conseil, l’autorisation de verser ladite aide d'urgence et à confirmer la prise en charge, également à fonds perdu, des frais funéraires et de rapatriement des corps pour, au maximum, 20'000 francs par cas.

Le document règle également le préfinancement de la contribution de solidarité unique de 50'000 francs accordée par la Confédération.

Enfin, le décret vise à permettre un échange de données personnelles strictement limité entre autorités.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:45

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:39

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:21

Articles les plus lus

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:09

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:21

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:27