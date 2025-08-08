Droits de douane: Ypsomed transfère de la production hors de Suisse

La mise en oeuvre de taxes douanières punitives aux Etats-Unis pour les produits suisses a incité la société bernoise Ypsomed à prendre des mesures urgentes. Le fabricant de dispositifs d'injection va transférer une partie de sa production de Suisse en Allemagne.

Le groupe basé à Berthoud va donc transférer 'le plus grand nombre possible de commandes' destinées au marché américain de la Suisse vers le site allemand de Schwerin, a expliqué le directeur général et conseiller national libéral-radical Simon Michel dans une interview vendredi au quotidien Le Temps, en réponse aux taxes de 39% décidées par le président américain Donald Trump frappant les biens helvétiques.

'Dans le même temps, nous essayons de rapatrier des commandes, à destination de l'Union européenne par exemple, dans l'autre sens, pour ne pas avoir à supprimer des postes' en Suisse, souligne-t-il. M. Michel note que le processus n'est pas aussi aisé qu'il n'y paraît, puisqu'il implique notamment l'accord des clients.

L'exposition de la production suisse au marché américain représente 5 à 6% du chiffre d'affaires d'Ypsomed, soit 25 millions de dollars pour les huit mois restants de l'exercice décalé 2025/26. Pour l'année comptable entière, le montant atteint 40 millions, précise Simon Michel. 'C'est une somme gérable, mais non négligeable.'

Expéditions retardées

L'entreprise bernoise va également retarder dans la mesure du possible les expéditions vers les Etats-Unis, dans l'espoir qu'un accord soit trouvé rapidement avec le locataire de la Maison Blanche.

A plus long terme, Ypsomed mise sur son usine actuellement en construction aux Etats-Unis, la seule qui fournira à l'avenir le marché américain. Le projet, qui devait être achevé en 2028, a été accéléré. La mise en service est désormais prévue pour le deuxième semestre 2027, a indiqué M. Michel.

Ces quatre prochaines années, une enveloppe de 1,5 milliard de francs sera allouée au développement des infrastructures d'Ypsomed, 'mais seulement un sixième est destiné à la Suisse', regrette le patron, qui pointe le doigt sur les déconvenues en série enregistrées depuis dix ans, entre couplage franc-euro par la Banque nationale suisse, Covid, guerre en Ukraine ou encore initiative UDC sur la Suisse à 10 millions d'habitants.

Le conseiller national, par ailleurs membre de la Commission de politique, attend désormais du Conseil fédéral des mesures pour permettre aux entreprises suisses de 'survivre', 'un peu à la manière de ce qui a été fait pendant la pandémie'. Il cite notamment le levier du chômage partiel, dont il faudrait faciliter l'utilisation et prolonger la durée. Simon Michel exclut cependant un soutien direct à l'économie, car 'nous ne savons pas combien de temps la situation durera'.

/ATS