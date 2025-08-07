Droits de douane: accès de panique dans les milieux économiques

Les milieux économiques en appellent jeudi au Conseil fédéral pour poursuivre les négociations ...
Photo: KEYSTONE/US STATE DEPARTMENT/FREDDIE EVERETT

Les milieux économiques en appellent jeudi au Conseil fédéral pour poursuivre les négociations avec les Etats-Unis sur l'épineux dossier des droits de douane américains, au retour bredouille de Washington de Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin.

Pour faire face au taux de 39% désormais appliqué à l'essentiel des exportations helvétiques vers le pays de l'oncle Sam, Economiesuisse réclame de surcroît un train de mesures pour renforcer la place économique helvétique.

'Ils (les droits de douane, ndlr) affaiblissent fortement la compétitivité internationale de nos entreprises sur le marché américain, compromettent des relations commerciales établies de longue date et mettent sérieusement en danger des milliers d'emplois,' s'alarme la Fédération des entreprises suisses.

La faîtière de l'industrie technologique Swissmem de son côté évoque un secteur 'de facto à l'agonie' en cas de maintien du taux d'imposition punitif à l'entrée aux Etats-Unis, 'surtout au vu des droits de douane nettement plus bas pour la concurrence en provenance de l'UE et du Japon'.

L'organisation saisit l'occasion pour publier une liste en dix points de propositions visant à améliorer les conditions cadres pour l'ensemble de l'industrie d'exportation, entre prolongation du chômage partiel, incitations à l'innovation, plafonnement des coûts salariaux, relâchement des exigences climatiques ou encore assouplissement de la loi sur l'exportation de matériel de guerre.

/ATS
 

