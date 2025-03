Droits de douane: exportations de vin italien vers les US à l'arrêt

Le principal syndicat agricole italien, Coldiretti, a alerté jeudi que les exportations de vin vers les États-Unis étaient bloquées par crainte des tarifs douaniers. Cela pourrait coûter aux producteurs six millions d'euros (5,7 millions de francs) par jour.

Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 200% sur le vin européen et d'autres boissons alcoolisées, dans le cadre d'une guerre commerciale avec l'Union européenne et d'autres partenaires commerciaux clés.

Les exportations italiennes sont donc au point mort, les importateurs aux États-Unis hésitant à commander des cargaisons de vin qui ne pourront plus être compétitives après l'imposition d'éventuels droits de douane, a assuré la Coldiretti.

'La crainte est que les cargaisons arrivent à destination alors que les droits de douane ont été appliqués' pendant le trajet du navire, précise la Coldiretti. 'Cela a créé une impasse, les importateurs attendant des signaux de l'administration Trump avant de passer des commandes', ajoute le syndicat.

Coldiretti a estimé que les producteurs italiens de vin pourraient perdre six millions d'euros par jour en raison des commandes suspendues, ajoutant qu'il y avait également la menace à long terme de perdre des parts de marché.

Les exportations italiennes de vin vers les États-Unis ont connu une forte croissance ces dernières années, atteignant 1,9 milliard d'euros l'an dernier, selon l'Union du vin italien (UIV).

Mais la Coldiretti a prévenu qu'un droit de douane de 200% pourrait réduire les exportations de 70 à 80%.

Les vins d'autres pays non touchés par les droits de douane combleront le vide laissé par le vin italien, estime le syndicat.

Mardi, la Fédération des vins et spiritueux (Federvini) a estimé que les droits de douane américains menaçaient potentiellement près de 40'000 entreprises et 460'000 employés et leurs familles, tout en mettant en danger l'ensemble de la chaîne de production avec des exportations annuelles de 10 milliards d'euros.

La Coldiretti estime aussi que des prix plus élevés des produits agricoles italiens pousseront les consommateurs américains à se tourner vers de faux produits 'Made-in-Italy'.

'La hausse des prix des +originaux+ amènerait les consommateurs américains à se tourner vers d'autres produits moins chers, en commençant par les +contrefaçons italiennes+', avait indiqué la Coldiretti la semaine dernière.

Le syndicat a estimé qu'au cours de la première présidence Trump, les droits de douane imposés ont entraîné une baisse de 15% des exportations de fruits, de 28% pour les viandes et les poissons transformés, de 19% pour les confitures et de 20% pour les liqueurs.

/ATS