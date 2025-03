Droits de douane: l'UE ouverte au « compromis », selon Olaf Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré dimanche que l'UE répondrait fermement aux tarifs douaniers annoncés par le président américain Donald Trump. Il a aussi souligné que l'Europe était également ouverte au 'compromis' et à la 'coopération' en la matière.

'Il est clair que nous, en tant qu'Union européenne (...) réagirons de manière claire et décisive à la politique tarifaire des États-Unis', a dit M. Scholz avant l'ouverture de la foire commerciale de Hanovre (nord).

Toutefois, a-t-il ajouté, l'Union européenne est 'toujours et à tout moment fermement disposée à oeuvrer en faveur d'un compromis et d'une coopération'. 'Je dis aux États-Unis: l'objectif de l'Europe reste la coopération. Mais si les États-Unis ne nous laissent pas le choix, comme avec les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, nous réagirons en tant qu'Union européenne unie', a assuré M. Scholz.

/ATS