Droits de douane: l'accord UE-USA « pèse » sur l'automobile allemande

Les droits de douane de 15% qui seront appliqués sur les voitures européennes entrant aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord avec l'Union européenne annoncé dimanche 'pèsent' sur les constructeurs automobiles allemands, a déploré lundi la fédération du secteur VDA.

'Les droits de douane américains de 15%, qui s'appliquent également aux produits automobiles, coûteront des milliards chaque année aux entreprises automobiles allemandes', a déclaré Hildegard Mueller, présidente de la fédération des constructeurs automobiles allemands VDA.

Pour la filière automobile, pilier de l'économie allemande et premier secteur industriel du pays, ces surtaxes douanières vont s'ajouter à une situation déjà difficile entre concurrence chinoise accrue et coût du virage vers la mobilité électrique.

Les Etats-unis ont représenté l'an dernier le premier débouché des véhicules exportés d'Allemagne (13,1%), même si nombre de constructeurs allemands ont des usines implantées de l'autre côté de l'Atlantique où ils produisent pour le marché américain.

Pour la fédération des constructeurs allemands, 'l'UE est désormais d'autant plus appelée à rendre les conditions-cadres en Europe compétitives au niveau international pour les investisseurs et les entreprises, afin de redevenir un lieu d'investissement plus intéressant et plus attractif'.

L'accord entre l'UE et Washington prévoit des droits de douane sur toutes les importations européennes aux Etats-Unis, à un taux unique de 15%, comprenant toutes les taxes déjà existantes. Les constructeurs automobiles européens paient depuis avril des droits de douane de 27,5%.

