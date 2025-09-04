Droits de douane: l'administration Trump saisit la Cour suprême

L'administration de Donald Trump a saisi mercredi la Cour suprême pour trancher rapidement ...
Droits de douane: l'administration Trump saisit la Cour suprême

Droits de douane: l'administration Trump saisit la Cour suprême

Photo: KEYSTONE/EPA/RADEK PIETRUSZKA

L'administration de Donald Trump a saisi mercredi la Cour suprême pour trancher rapidement sur une grande partie des droits de douane qu'il a mis en place depuis son retour à la Maison Blanche. Ceux-ci ont été jugés illégaux par une cour d'appel.

Voyant menacé un vaste pan de l'offensive commerciale au coeur de son deuxième mandat, le président américain avait prévenu qu'il comptait saisir la plus haute instance américaine, dont il a cimenté la majorité conservatrice, par une 'procédure accélérée'.

Dans sa motion, le conseiller juridique du gouvernement, John Sauer, lui demande de décider d'ici au 10 septembre si elle compte examiner le dossier et, le cas échéant, de tenir des audiences d'ici début novembre.

Le document s'inquiète des effets néfastes sur les négociations commerciales menées par Washington de la décision rendue vendredi par une cour d'appel fédérale. Cette dernière a jugé que M. Trump n'avait pas le pouvoir d'instaurer une grande partie des taxes sur les produits importés qu'il a mises en place depuis janvier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les appartements en copropriété plus chers en août

Les appartements en copropriété plus chers en août

Économie    Actualisé le 04.09.2025 - 08:25

Kühne+Nagel signe un partenariat avec Sysmex

Kühne+Nagel signe un partenariat avec Sysmex

Économie    Actualisé le 04.09.2025 - 08:17

Google doit payer 425 millions pour collecte frauduleuse de données

Google doit payer 425 millions pour collecte frauduleuse de données

Économie    Actualisé le 04.09.2025 - 03:23

La reconstruction de Blatten (VS) a désormais sa feuille de route

La reconstruction de Blatten (VS) a désormais sa feuille de route

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 22:15

Articles les plus lus