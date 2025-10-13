Droits de douane: la Chine prête à se battre « jusqu'au bout »

La Chine s'est dit mardi prête à se battre 'jusqu'au bout' s'il le faut après l'annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises vendredi.

'Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout. Si vous souhaitez négocier, notre porte reste ouverte', a dit un porte-parole du ministère du commerce dans un communiqué.

M. Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre 'ou avant'. Il a dit réagir à l'annonce, la veille, par Pékin de l'instauration de nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares.

La Chine est le premier producteur mondial de ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Les terres rares sont l'un des grands enjeux de la confrontation commerciale en cours entre Chine et Etats-Unis.

'Pas une interdiction'

Le porte-parole du ministère du commerce a évoqué les différentes séries de négociations entre Américains et Chinois conduits en 2025 pour mettre fin à une surenchère de droits de douane depuis le retour de M. Trump à la Maison-Blanche et tenter de trouver un accord.

'Les Etats-Unis ne peuvent pas à la fois chercher le dialogue et menacer d'imposer de nouvelles restrictions. Ce n'est pas comme cela qu'on parle à la Chine', a-t-il dit. Le porte-parole a justifié les nouvelles dispositions sur les techniques relatives aux terres rares par la volonté du gouvernement de mieux contrôler les exportations. Il a assuré qu'elles 'ne [constituaient] pas une interdiction des exportations'.

'Les demandes [d'exportation] qui répondront aux exigences en vigueur continueront de se voir accorder des licences comme auparavant et nous maintiendrons à la fois la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales', a dit le porte-parole.

Chine et Etats-Unis ont eu plusieurs sessions de discussions pour dissiper les tensions. Des négociations à Madrid en septembre avaient débouché sur un accord sur la cession du réseau social TikTok et semblé faire baisser la température.

'Egal à égal'

Le porte-parole s'y est référé pour dire que la Chine restait favorable à la discussion. 'Les quatre derniers cycles de négociations économiques et commerciales ont amplement démontré que la Chine et les Etats-Unis pouvaient trouver des solutions aux problèmes sur la base du respect mutuel et de consultations d'égal à égal', a-t-il dit, rapportant que des discussions de travail avaient eu lieu encore lundi dans le cadre du mécanisme de consultation économique bilatéral.

La Chine a informé les Etats-Unis préalablement à l'annonce des nouveaux contrôles sur les technologies relatives aux terres rares, a-t-il dit.

Depuis le rendez-vous de Madrid, 'la partie américaine persiste à instaurer de nouvelles restrictions contre la Chine, portant gravement atteinte à ses intérêts et nuisant gravement à l'atmosphère des négociations économiques et commerciales bilatérales', a dit le porte-parole.

/ATS