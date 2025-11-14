Droits de douane: la Fédération horlogère soulagée par l'accord

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La révision à la baisse des droits de douane américains sur les produits helvétiques, annoncée vendredi par le Conseil fédéral, est 'une très bonne nouvelle et un soulagement', a estimé Yves Bugmann, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

'Passer à 15% nous apporte un peu plus de sécurité après la vague d'incertitude amenée par les 39%', a-t-il indiqué à l'agence AWP.

'Les Etats-Unis restent un marché important avec beaucoup de potentiel. Nous pourrons ainsi mieux l'exploiter avec nos marques.' En effet, les Etats-Unis représentent près de 20% des exportations horlogères.

M. Bugmann a précisé attendre les détails qui seront annoncés par le Conseil fédéral en fin d'après-midi pour la future marche des affaires.

