Droits de douane: un sondage montre le scepticisme des Suisses

Selon un sondage, une éventuelle votation sur l'accord douanier entre la Suisse et les Etats-Unis échouerait en l'état actuel des choses. 69 pour cent des personnes interrogées se sont prononcés 'contre' ou 'plutôt contre', selon un sondage commandé par le Blick.

Près d'un tiers des Suisses interrogés seraient plutôt ou totalement favorables à l'accord douanier, selon un graphique publié mercredi par le tabloïd.

L'institut Sotomo a réalisé ce sondage fin novembre à la demande du journal et a interrogé environ 9300 personnes. A la mi-novembre, la Suisse et les Etats-Unis avaient signé une déclaration d'intention commune visant à réduire de 39 à 15 pour cent les droits de douane américains sur la plupart des produits suisses.

Des concessions peu acceptées

Les concessions suisses contenues dans la déclaration d'intention n'ont pas été bien accueillies par la majorité des personnes interrogées, comme le montre un autre graphique. 80% des personnes interrogées ont estimé que le renoncement à des restrictions sur le flux de données vers les Etats-Unis allait trop loin.

Les promesses telles que le renoncement à l'introduction d'une taxe numérique, l'importation en franchise de douane de quantités limitées de viande en provenance des Etats-Unis, l'investissement de 200 milliards de francs par des entreprises suisses aux Etats-Unis ainsi que l'autorisation des pick-up américains en Suisse ont également été mal acceptées. Le renforcement de la coopération avec les Etats-Unis en matière de sanctions à l'encontre de tiers a rencontré moins de vents contraires, mais selon le graphique, ce projet allait également trop loin pour 55% des participants.

Ils ne croient pas à une baisse durable

La confiance dans le gouvernement américain n'est manifestement pas très grande chez les sondés. A la question de savoir s'ils s'attendent à ce que le gouvernement américain réduise durablement les droits de douane à 15 pour cent, les partisans du camp de gauche se sont montrés particulièrement sceptiques. Les sympathisants des Verts ont même répondu à 71 pour cent par 'non' ou 'plutôt non' à cette question.

Une majorité des sympathisants du centre ne s'attend pas non plus à une baisse durable. Les sympathisants du PLR et de l'UDC se sont montrés plus confiants: la majorité d'entre eux ont répondu à la question par 'oui' ou 'plutôt oui'.

Un référendum est possible

Le ministre de l'économie, Guy Parmelin, avait rejeté les critiques selon lesquelles la Suisse aurait fait trop de concessions pour l'accord. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une déclaration d'intention. 'Maintenant, il faut négocier', avait déclaré le conseiller fédéral fin novembre à la radio SRF. La Suisse peut aussi exiger certaines choses. Elle peut par exemple dire qu'elle veut davantage d'exceptions en matière de droits de douane. Tout cela fera partie des futures négociations, avait-il ajouté.

On ne sait pas encore si le peuple suisse décidera d'un accord avec les Etats-Unis. La déclaration d'intention doit d'abord déboucher sur un accord contraignant, a déclaré la secrétaire d'Etat à l'économie, Helene Budliger Artieda, dans la Neue Zürcher Zeitung, mardi. Après les négociations, le Parlement décidera. 'Un référendum sera également possible, ce qui donnera le dernier mot au peuple', a ajouté la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie.

