Du monde pour le cortège de Saint Nicolas à Fribourg

Près de 25'000 personnes ont acclamé, malgré le froid, Saint Nicolas et son cortège samedi à Fribourg. L'événement a été retransmis sur un écran géant, place de l'Hôtel de Ville, pour ceux qui n'ont pas pu se frayer un chemin jusqu'à la cathédrale.

Du haut de sa terrasse, l'évêque de Myre, alias Saint Nicolas, a tenu son discours toujours très attendu et piquant, relève la Ville de Fribourg samedi dans un communiqué.-

La foule a pu aussi contempler les pères fouettards et les deux saintes patronnes de la Ville, sainte Barbe et sainte Catherine. Le choeur St-Michel, les Marmousets, les Fifres et la fanfare du collège St-Michel ont rythmé le trajet du cortège.

En la cathédrale Saint Nicolas, un poème dialogué, écrit par Joëlle Richard, 'a transporté d'émotion nos saintes et les quelque 600 personnes venues les écouter', souligne le communiqué.

En outre, les 'rendez-vous musicaux' ont attiré de nombreux mélomanes à travers la vingtaine de chorales présentes à l'église des Cordeliers et au Temple.

Le marché des artisans et les diverses animations ont aussi été très appréciés.

L’ouverture des festivités vendredi avait été placée sous le thème du courage et de la vaillance.

Dimanche, la journée des familles prolongera la fête.

