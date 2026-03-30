Du trafic et des embouteillages pour Pâques et les vacances

Le week-end de Pâques et le début des vacances dans 19 cantons devraient entraîner une forte ...
Du trafic et des embouteillages pour Pâques et les vacances

Du trafic et des embouteillages pour Pâques et les vacances

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le week-end de Pâques et le début des vacances dans 19 cantons devraient entraîner une forte affluence sur les routes en direction du sud dès jeudi. Selon le TCS, il faut s'attendre à un trafic particulièrement dense au niveau du tunnel du Gothard.

Selon les prévisions publiées lundi par le TCS, les automobilistes qui prendront la route vers le sud avant le Jeudi saint devront s'attendre à un temps d'attente maximal d'une heure devant le Gothard. Dès midi ce même jour, les voyageurs passeront plus de deux heures dans les embouteillages.

Ce trafic important devrait continuer jusqu'au Vendredi saint. Ceux qui souhaitent passer la frontière à Chiasso après le Gothard doivent s'attendre à des retards supplémentaires, a indiqué le TCS. Un trafic de retour est attendu le lundi de Pâques.

Il faudra se lever tôt pour éviter le trafic

Le TCS recommande de se lever tôt ou de choisir un itinéraire alternatif, pour partir sans stress. Les voyageurs en provenance de Suisse orientale et des environs de Zurich peuvent emprunter l'itinéraire via le San Bernardino, détour qui vaut la peine si le temps d'attente au Gothard dépasse une heure.

Les voyageurs qui partent du Plateau en direction du sud peuvent également emprunter le train-auto via le Lötschberg ou le Simplon. Les voyageurs de Suisse romande peuvent passer par le Grand-Saint-Bernard ou le tunnel du Mont-Blanc. La plupart des cols alpins étant encore fermés, ils ne sont pas une alternative selon le TCS.

Une semaine avant les vacances de Pâques, des embouteillages se sont déjà formés ce week-end devant le portail nord du Gothard. Mardi dernier, l’Office fédéral des routes (OFROU) a donc annoncé la suppression de la circulation à voie unique sur le tronçon de l’A9 du col du Simplon près de Casermetta pendant les vacances.

Plus de 70'000 places supplémentaires

Des trains supplémentaires circuleront à la gare du Lötschberg pendant les jours de Pâques. Les CFF renforcent également leur offre pour ces jours de forte affluence avec 27 trains supplémentaires et plus de 70'000 places assises supplémentaires.

/ATS
 

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