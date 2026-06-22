Easyjet a rejeté trois propositions de rachat

EasyJet a rejeté au cours des dix derniers jours trois 'propositions indicatives non contraignantes' ...
Easyjet a rejeté trois propositions de rachat

Easyjet a rejeté trois propositions de rachat

Photo: KEYSTONE/AP/MICHAEL SOHN

EasyJet a rejeté au cours des dix derniers jours trois 'propositions indicatives non contraignantes' de rachat, a annoncé lundi la société d'investissement américaine Castlelake.

La candidate à la reprise de la compagnie aérienne ajoute que la dernière proposition valorisait le groupe britannique à presque 5 milliards de livres (5,8 milliards de francs).

La troisième offre, datée du 20 juin, a été formulée 'à un prix de 625 pence par action', a précisé Castlelake dans un communiqué, disant avoir décidé de la rendre publique 'à la suite du rejet des trois propositions par le conseil d'administration d'EasyJet' pour permettre aux actionnaires 'd'en examiner les mérites'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pétrole: le Brent s'installe sous les 80 dollars le baril

Pétrole: le Brent s'installe sous les 80 dollars le baril

Économie    Actualisé le 22.06.2026 - 09:03

Nouvelles règles d'importation du vin sous le feu des critiques

Nouvelles règles d'importation du vin sous le feu des critiques

Économie    Actualisé le 21.06.2026 - 09:07

Skyguide ferme l'espace aérien en Suisse orientale

Skyguide ferme l'espace aérien en Suisse orientale

Économie    Actualisé le 21.06.2026 - 12:17

Un mort dans une collision de trains de marchandises à Munich

Un mort dans une collision de trains de marchandises à Munich

Économie    Actualisé le 20.06.2026 - 15:43

Articles les plus lus