Eaux Nestlé: il n'y a eu ni « entente » ni « connivence », selon Macron

Le président français Emmanuel Macron a assuré mardi qu'il n'y avait eu ni 'entente' ni 'connivence' avec Nestlé dans l'affaire des eaux filtrées. Des médias français affirment dans une enquête que l'Elysée a laissé le groupe commercialiser des eaux non conformes.

'Je ne suis pas au courant de ces choses-là. Il n'y a de l'entente avec personne, il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit', a déclaré M. Macron aux journalistes.

Début 2024, visé par de premières révélations, Nestlé Waters, filiale du géant suisse de l'agroalimentaire, avait reconnu avoir eu recours à des systèmes interdits de microfiltration pour maintenir la 'sécurité alimentaire' de ses eaux minérales.

Les médias Le Monde et Radio France affirment dans une enquête mardi que les services de la Première ministre d'alors et de la présidence françaises ont laissé Nestlé commercialiser des eaux non conformes et à risque pour la santé. Cela malgré les recommandations d'interdiction des autorités sanitaires dès 2023.

/ATS