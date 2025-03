Eclipse dans la nuit de jeudi à vendredi: la Lune va rougir

La Lune va rougir à la faveur d'une éclipse totale dans la nuit de jeudi à vendredi, un spectacle céleste peu fréquent qui sera suivi deux semaines plus tard par une éclipse partielle du Soleil.

L'éclipse lunaire - la première de l'année - sera visible dans sa phase de totalité depuis le continent américain, une grande partie des océans Pacifique et Atlantique ainsi qu'à l'extrême Ouest de l'Europe et de l'Afrique.

Ce phénomène se produit environ deux fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine.

L'astre glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et perd peu à peu son éclat blanc.

Mais il ne s'éteint pas pour autant: la Terre continue à renvoyer à la Lune de la lumière du Soleil, via des rayons qui prennent une teinte rouge.

Cette couleur cuivrée est due à la lumière du Soleil filtrée par l'atmosphère terrestre, dont la composante rouge est fortement réfractée et déviée dans l'ombre de la Terre projetée sur la Lune.

L'éclipse dure six heures

L'éclipse durera environ six heures et sa phase de totalité - quand l'astre est complètement dans l'ombre de la Terre - un peu plus d'une heure.

Quelques jours plus tard, le 29 mars, c'est une éclipse partielle de Soleil qui couvrira un partie du globe terrestre.

Elle sera visible sur l'est du Canada, l'Europe, le nord de la Russie et le nord-ouest de l'Afrique.

Comme dans le cas de l'éclipse lunaire, une éclipse solaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés. Mais cette fois, c'est la Lune qui s'interpose entre le Soleil et la Terre et occulte l'astre, totalement ou en partie.

Même dans le cas d'une éclipse partielle, le Soleil ne doit pas être observé directement à l'oeil nu, mais uniquement à l'aide de lunettes spéciales. Ses rayons peuvent brûler la rétine, avec des conséquences irréversibles.

/ATS