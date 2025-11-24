Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Face à l’augmentation des prescriptions et à la pénurie de main-d’œuvre, les milieux économiques ...
Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Photo: KEYSTONE/DPA/PATRICK PLEUL

Face à l’augmentation des prescriptions et à la pénurie de main-d’œuvre, les milieux économiques et agricoles appellent à une réduction urgente de la 'bureaucratie'. Ils demandent des mesures concrètes pour préserver la compétitivité du pays.

La Suisse fait face à un poids administratif croissant qui pèse lourdement sur les entreprises comme sur les exploitations agricoles, ont dénoncé lundi economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers (Usam), l'Union patronale suisse et de l'Union suisse des paysans lors d'une conférence de presse à Berne.

Selon une nouvelle étude réalisée par BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG et l’institut ifo, plus de 30 milliards de francs de coûts bureaucratiques pourraient être évités chaque année si les processus administratifs étaient modernisés et davantage numérisés. Les auteurs rappellent que d’autres pays, tels que la Suède et le Danemark, ont déjà imposé des standards d’efficacité bien supérieurs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les offres d'emploi se raréfient au troisième trimestre

Les offres d'emploi se raréfient au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 09:31

SGS rachète l'australien Information Quality

SGS rachète l'australien Information Quality

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:17

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:15

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 04:17

Articles les plus lus

La pierre de Salvan: une pierre unique au monde

La pierre de Salvan: une pierre unique au monde

Économie    Actualisé le 23.11.2025 - 10:47

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 04:17

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:15

SGS rachète l'australien Information Quality

SGS rachète l'australien Information Quality

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:17