Edelweiss engrange 900 millions de recettes en 2024

La compagnie aérienne Edelweiss a enregistré le chiffre d'affaires le plus important de son histoire en 2024. Il a atteint 900 millions de francs, après 830 millions un an plus tôt.

Le record de l'année précédente de 830 millions de francs est ainsi clairement dépassé, a indiqué jeudi un porte-parole d'Edelweiss à AWP. Le bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) a également atteint un niveau inédit, à 81 millions de francs, après 71 millions en 2023. La marge opérationnelle s'est améliorée de 0,5 point de pourcentage à 9,0%.

Edelweiss a dépassé ses propres objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel. En août, le directeur général Bernd Bauer avait ciblé des recettes de 870 millions et un Ebit entre 70 et 85 millions.

Le nombre de passagers devait atteindre 3 millions et c'est précisément ce qui a été atteint. En 2023, la filiale de Lufthansa en avait transporté 2,7 millions.

Le nombre de vols a augmenté de 7,9% à 20'400. Le coefficient d'occupation des sièges a toutefois légèrement reculé, avec en moyenne 82%, après 83% un an plus tôt. L'objectif d'obtenir un taux de 85% n'a par conséquent pas été atteint.

