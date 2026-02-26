Edmond de Rothschild délivre ses premiers chiffres 2025

Le groupe bancaire Edmond de Rothschild a dévoilé jeudi les premiers résultats de son exercice 2025. Les détails de sa performance financière seront publiés le 19 mars.

De janvier à fin décembre derniers, les afflux nets d'argent se sont élevés à environ 10 milliards de francs, à comparer aux entrées de 8,2 milliards de l'exercice précédent, indique un porte-parole de la banque à l'agence AWP. Sur trois ans, les afflux se montent à 25 milliards.

Le ratio de solvabilité est d'environ 19%, soit au-dessus des exigences réglementaires de 12%.

Depuis début janvier 2026, les entrées nettes ont dépassé les 5 milliards, 'portant les actifs sous gestion à leur plus haut historique, plus de 200 milliards', selon les informations du porte-parole. 'Depuis le 30 janvier, ces entrées sont restées particulièrement soutenues.'

